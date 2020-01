CES 2020 : Arduino passe à « PRO », en un mot, Arduino Pro, le nom de sa plateforme de développement IoT Basée sur la technologie ARM Pelion 0PARTAGES 8 0 L’annonce est tombée lors de l’édition 2020 (en cours) du Computer Entertainment Show (CES) : l’entreprise derrière les célèbres ordinateurs monocarte annonce la disponibilité de la plateforme Arduino Pro dédiée au développement des objets connectés.



« Des millions d'utilisateurs et des milliers d'entreprises à travers le monde utilisent déjà Arduino comme plateforme d'innovation. C'est pourquoi nous nous sommes appuyés sur cette expérience pour permettre aux entreprises de connecter rapidement et en toute sécurité des capteurs distants à la logique métier au sein d'une simple plateforme de développement d'applications IoT : une nouvelle solution pour les professionnels des secteurs traditionnels qui aspirent à la transformation numérique par l'Internet des objets », indique-t-elle.



La plateforme Arduino Pro ou Arduino Iot Cloud permet la mise sur pied rapide d’objets connectés utilisables sur divers segments de la filière : automobile, automatismes industriels, agriculture, maison connectée, etc.





Arduino Pro : quel hardware ?



La plateforme de développement Arduino Pro est compatible avec du matériel dont l’entreprise dit qu’il est « taillé sur mesure pour les applications exigeantes dans les filières du contrôle industriel, de l’intelligence artificielle (AI Edge) et de la robotique. » Trois familles de cartes sont disponibles : Nano, MKR et Portenta.



Les Nano compatibles Arduino Pro (des Nano Bluetooth Low Energy (BLE)) sont des évolutions des cartes Nano traditionnelles . Ce sont des ordinateurs monocarte architecturés autour de processeurs ARM 32 bits (nRF52840) cadencés à 64 MHz, de 1 mégaoctet de mémoire Flash (soit 32 fois qu’avec un Arduino Uno) et de 256 kilooctets de mémoire vive. La carte Nano BLE Sense offre toutes les possibilités que la Nano BLE avec, en sus, la possibilité de s’attaquer à des applications en intelligence artificielle sans adaptation.



« La principale caractéristique de cette carte, outre l'impressionnante sélection de capteurs, est la possibilité d'y exécuter des applications d'Edge Computing (AI) en utilisant TinyML. Vous pouvez créer vos modèles d'apprentissage machine en utilisant TensorFlow™ Lite et les télécharger sur votre carte en utilisant l'EDI Arduino », commente l’entreprise à propos de la carte Nano BLE Sense disponible à 29 euros. La Nano BLE pour sa part coûte 20 euros.





La famille MKR compte six cartes : MKR WiFi 1010, MKR FOX 1200, MKR WAN 1310, MKR GSM 1400, MKR NB 1500, MKR Vidor 4000. Leurs prix oscillent entre 27 et 67 euros. Grosso modo, il s’agit d’ordinateurs architecturés autour de processeurs ARM 32 bits à faible consommation, de 256 kilooctets de mémoire flash et de 32 kilooctets de mémoire vive. Les possibilités de connectivité sont indiquées dans le nom du produit.





Celle qui offre le plus de possibilités est la famille Portenta : facteur de forme MKR, processeur ARM dual core (M7 à 480 MHz + M4 à 240 MHz), 2 mégaoctets de mémoire vive, 16 mégaoctets de mémoire flash. Les mémoire vive et flash sont extensibles à 64 et 128 mégaoctets de façon respective. Connectivité : Ethernet, WiFi, Bluetooth.



Software : quelles possibilités ?



Une application web est disponible sur desktop et mobile. « Avec l'application web Arduino IoT Cloud sur desktop ou mobile, vous pouvez rapidement connecter, gérer et surveiller vos appareils depuis n'importe où dans le monde. Arduino IoT Cloud créera aussi automatiquement le code pour gérer votre appareil. Il suffit d'ajouter quelques lignes pour le personnaliser comme vous le souhaitez. Si vous êtes nouveau sur Arduino, ne vous inquiétez pas, il existe des exemples de code pour des centaines de capteurs et d'actionneurs », commente l’entreprise.





Avec le lancement de la mouvance IoT sur la plateforme Arduino, une nouvelle version de l’environnement de développement intégré est disponible. Estampillée Arduino Pro IDE, elle est disponible en bêta. Elle s’utilise en tandem avec l’application web Arduino IoT cloud. En effet, lors de l’ajout d’un dispositif sous Arduino IoT cloud, l’application génère le code et passe la main à Arduino Pro IDE pour les besoins additionnels d’édition et de compilation du code.



Les « power users » disposent en sus de l’interface ligne de commande Arduino CLI. C’est « la solution tout en un pour éditer, compiler et transférer les binaires vers les cartes Arduino » en s’aidant de la ligne de commande de Windows ou du terminal sous Mac et Linux.



Source :



Et vous ?



Que pensez-vous de la plateforme Arduino ?

Que pensez-vous de son arrimage à la filière internet des objets ? Quels sont les plus qu’on peut entrevoir ? Qu’en est-il des aspects négatifs ?



Voir aussi :



Quels langages de programmation utilisez-vous pour Arduino ? Partagez votre expérience

Comment obtenir la certification de la communauté Arduino ? La reconnaissance officielle de vos compétences sur la plateforme Arduino L’annonce est tombée lors de l’édition 2020 (en cours) du Computer Entertainment Show (CES) : l’entreprise derrière les célèbres ordinateurs monocarte annonce la disponibilité de la plateforme Arduino Pro dédiée au développement des objets connectés.« Des millions d'utilisateurs et des milliers d'entreprises à travers le monde utilisent déjà Arduino comme plateforme d'innovation. C'est pourquoi nous nous sommes appuyés sur cette expérience pour permettre aux entreprises de connecter rapidement et en toute sécurité des capteurs distants à la logique métier au sein d'une simple plateforme de développement d'applications IoT : une nouvelle solution pour les professionnels des secteurs traditionnels qui aspirent à la transformation numérique par l'Internet des objets », indique-t-elle.La plateforme Arduino Pro ou Arduino Iot Cloud permet la mise sur pied rapide d’objets connectés utilisables sur divers segments de la filière : automobile, automatismes industriels, agriculture, maison connectée, etc.La plateforme de développement Arduino Pro est compatible avec du matériel dont l’entreprise dit qu’il est « taillé sur mesure pour les applications exigeantes dans les filières du contrôle industriel, de l’intelligence artificielle (AI Edge) et de la robotique. » Trois familles de cartes sont disponibles : Nano, MKR et Portenta.Les Nano compatibles Arduino Pro (des Nano Bluetooth Low Energy (BLE)) sont des évolutions des cartes Nano traditionnelles . Ce sont des ordinateurs monocarte architecturés autour de processeurs ARM 32 bits (nRF52840) cadencés à 64 MHz, de 1 mégaoctet de mémoire Flash (soit 32 fois qu’avec un Arduino Uno) et de 256 kilooctets de mémoire vive. La carte Nano BLE Sense offre toutes les possibilités que la Nano BLE avec, en sus, la possibilité de s’attaquer à des applications en intelligence artificielle sans adaptation.« La principale caractéristique de cette carte, outre l'impressionnante sélection de capteurs, est la possibilité d'y exécuter des applications d'Edge Computing (AI) en utilisant TinyML. Vous pouvez créer vos modèles d'apprentissage machine en utilisant TensorFlow™ Lite et les télécharger sur votre carte en utilisant l'EDI Arduino », commente l’entreprise à propos de la carte Nano BLE Sense disponible à 29 euros. La Nano BLE pour sa part coûte 20 euros.La famille MKR compte six cartes : MKR WiFi 1010, MKR FOX 1200, MKR WAN 1310, MKR GSM 1400, MKR NB 1500, MKR Vidor 4000. Leurs prix oscillent entre 27 et 67 euros. Grosso modo, il s’agit d’ordinateurs architecturés autour de processeurs ARM 32 bits à faible consommation, de 256 kilooctets de mémoire flash et de 32 kilooctets de mémoire vive. Les possibilités de connectivité sont indiquées dans le nom du produit.Celle qui offre le plus de possibilités est la famille Portenta : facteur de forme MKR, processeur ARM dual core (M7 à 480 MHz + M4 à 240 MHz), 2 mégaoctets de mémoire vive, 16 mégaoctets de mémoire flash. Les mémoire vive et flash sont extensibles à 64 et 128 mégaoctets de façon respective. Connectivité : Ethernet, WiFi, Bluetooth.Une application web est disponible sur desktop et mobile. « Avec l'application web Arduino IoT Cloud sur desktop ou mobile, vous pouvez rapidement connecter, gérer et surveiller vos appareils depuis n'importe où dans le monde. Arduino IoT Cloud créera aussi automatiquement le code pour gérer votre appareil. Il suffit d'ajouter quelques lignes pour le personnaliser comme vous le souhaitez. Si vous êtes nouveau sur Arduino, ne vous inquiétez pas, il existe des exemples de code pour des centaines de capteurs et d'actionneurs », commente l’entreprise.Avec le lancement de la mouvance IoT sur la plateforme Arduino, une nouvelle version de l’environnement de développement intégré est disponible. Estampillée Arduino Pro IDE, elle est disponible en bêta. Elle s’utilise en tandem avec l’application web Arduino IoT cloud. En effet, lors de l’ajout d’un dispositif sous Arduino IoT cloud, l’application génère le code et passe la main à Arduino Pro IDE pour les besoins additionnels d’édition et de compilation du code.Les « power users » disposent en sus de l’interface ligne de commande Arduino CLI. C’est « la solution tout en un pour éditer, compiler et transférer les binaires vers les cartes Arduino » en s’aidant de la ligne de commande de Windows ou du terminal sous Mac et Linux.Source : blog Arduino Que pensez-vous de la plateforme Arduino ?Que pensez-vous de son arrimage à la filière internet des objets ? Quels sont les plus qu’on peut entrevoir ? Qu’en est-il des aspects négatifs ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 0 commentaire Poster une réponse Signaler un problème

Super Expert Technique Stockage - H/F ↳ Labsoft - Ile de France - Charenton-le-pont (94000) Ingénieur systèmes H/F ↳ Bosstek - Ile de France - Noisy-le-Grand (93160) Delivery Manager (H/F) ↳ Cyllene - Ile de France - Issy-les-Moulineaux (92130) Voir plus d'offres