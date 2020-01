Ouverture des Quiz Arduino. Évaluez et certifiez vos compétences sur la plateforme Arduino 0PARTAGES 9 0 ,



Bonne et heureuse année à tous



Pour débuter l'année, nous vous proposons de participer à une série de Quiz sous forme de QCM en temps limité afin d'attester de vos compétences sur Arduino.



Pour vous rendre compte de l'interface utilisateur et du genre de questions qui vous seront posées, on vous propose de participer dans un premier temps au Quiz de démonstration nommé «



En effet, un deuxième Quiz nommé «



Ce QCM en 18 questions permet de vérifier que vous avez les connaissances de base sur les cartes Arduino.

Les questions peuvent porter sur de la culture générale autour d'Arduino, des notions d'électricité, l'emploi de composants électroniques, de la programmation avec le « langage Arduino », l'utilisation de l'EDI standard, de la lecture de schémas, etc.



Vous avez 36 minutes pour répondre à la totalité des questions. Attention de ne pas trop vous précipiter dans vos réponses, le diable est dans les détails. Chaque réponse validée est définive, mais ce délai de deux minutes par question (en moyenne) devrait vous laisser le temps d'étudier chaque question et ses propositions vraies ou fausses, les montages ou les codes proposés, voire de réaliser les petits calculs nécessaires (l'usage de la calculatrice est autorisé !)



Pour réussir ce test, vous devez avoir au moins 13 bonnes réponses. Si vous souhaitez repasser ce test, vous devrez attendre 7 jours après chaque tentative.

Plus tard, de nouveaux Quiz vous seront proposés, certains plus difficiles encore.



Quiz de la rubrique Arduino



Attention : il faut être inscrit et connecté à Developpez pour participer à un Quiz (sur Connexion tout en bas à droite. Et si vous n'avez pas encore de compte sur Developpez,



N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur ce fil (par contre, évitez de donner les réponses en public, surtout si ce sont les bonnes ).



