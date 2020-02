Le tableau de bord Arduino IoT Cloud avec de nouvelles fonctionnalités avancées La plateforme de développement rapide pour objets connectés mise à jour 0PARTAGES 3 0 Si vous disposez d’une Arduino MKR 1000, MKR WiFi 1010, MKR GSM ou Nano 33 IoT, cartes disposant d’une puce cryptographique indispensable pour assurer la sécurité de votre matériel sur le Cloud, vous bénéficiez depuis plusieurs mois des services de la plateforme

La plateforme vous permet de créer des objets connectés en quelques minutes (un seul à la fois avec la version gratuite, sic) grâce à votre carte Arduino connectée à Internet, équipée de divers capteurs ou actionneurs, et de visualiser l’état ou de piloter ceux-ci par Internet depuis une interface Web présentant un tableau de bord (dashboard).





Visualiser une température, contrôler une LED ou un servomoteur du monde réel depuis votre navigateur Internet en quelques minutes

Or, l’Arduino Team vient d’annoncer une mise à jour de leur plateforme avec de nouvelles fonctionnalités concernant les tableaux de bord.

Les tableaux de bord peuvent désormais être entièrement personnalisés, en disposant et regroupant les widgets à votre guise dans une nouvelle interface.

Un tableau de bord permet maintenant de visualiser les données provenant de plusieurs dispositifs connectés.

Une nouvelle fonctionnalité permet de copier la configuration et la disposition de vos tableaux de bord existants, et voir facilement quels éléments sont associés à quels appareils lors de la configuration d'une nouvelle solution.

Il est également possible d'importer des données historiques dans le tableau de bord pour fournir une vue antidatée de toutes vos propriétés, et ainsi de permettre la création d’un nouveau tableau de bord sans perdre les données passées.





