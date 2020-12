Un nouveau kit de capteurs pour débuter sur Arduino

Un ensemble de 10 modules embarqués sur une seule carte

un écran OLED ;

une LED avec un potentiomètre pour régler sa luminosité ;

un bouton-poussoir ;

un potentiomètre rotatif ;

un buzzer ;

un capteur de luminosité à photorésistance ;

un capteur de son ;

un capteur de pression ;

un capteur de température ;

un accéléromètre 3 axes.

LaArduino, en partenariat avec Seeed, propose à ses utilisateurs une toute nouvelle carte tout-en-un intégrant 10 des modules et capteurs les plus populaires pour les cartes Arduino Uno.Au centre de la carte, vous trouverez le shield de base enfichable sur l’Arduino Uno, et muni des connecteurs au formatafin de relier sans soudure ou plaque de câblage les modules dont vous avez besoin pour vos expérimentations.Dans la liste des 10 modules, vous trouverez :Le kit est maintenant disponible sur le store Arduino pour 23€ (HT). Vous pouvez aussi opter pour l’offre comprenant à la fois le kit et la carte Arduino Uno pour 38,78€ (HT)Si ce n’est pas encore fait, vous avez enfin une occasion de vous y mettre,