Serial .println ( )

Si vous avez développé sur une des cartes de la plateforme Arduino, vous avez forcément rencontré l’EDI standard d’Arduino, au moins pour faire votre premier(le « Hello world! » façon Arduino qui consiste à faire clignoter la LED intégrée en surface de la carte). Son développement a commencé en 2005 et n’a jamais cessé d’évoluer depuis. Aujourd’hui l’EDI prend en charge plus de 1000 cartes de développement de la famille Arduino, officielles ou non. Il est traduit en 66 langues, mentionné par plus de 3000 livres. Au cours de la dernière année, il a été téléchargé plus de 39 millions de fois.Jusqu’à maintenant, l’EDI Arduino propose une interface simple et claire, suffisante pour la plupart des utilisateurs, dont les novices sur la plateforme. Les utilisateurs plus expérimentés lui reprochent des capacités d’édition limitées par rapports aux éditeurs modernes. De plus, ils réclament toujours des fonctions avancées de débogage, avec la possibilité de dérouler du code pas-à-pas, de contrôler le contenu des variables, de la mémoire et des registres sur des points d’arrêt.L’EDI dans ses versions actuelles 1.x est développé en Java, et sa base de code monolithique rend difficile la mise en œuvre de telles fonctionnalités avancées sur une multitude de plateformes et OS.Le code a commencé à être refactorisé en 2018 avec de grands changements. L’outilpropose toutes les fonctionnalités de base de l’EDI que les utilisateurs avancés peuvent intégrer dans l’EDI professionnel de leur choix. Arduino-cli a été écrit en Golang.En 2019, l’« Arduino pro IDE » est sortie en version Alpha. Ce nouvel EDI construit au-dessus d’est basé sur une pile de logiciels modernes (Theia et Electron).et que ses référentiels de code deviennent opensource. L’interface vous semblera très familière, mais l’éditeur offre maintenant des fonctionnalités avancées, une meilleure expérience utilisateur et un temps de compilation plus rapide.En cours de frappe, l’éditeur suggère (enfin) l’autocomplétion des variables et des fonctions selon les bibliothèques que vous avez incluses :Lorsque vous cliquez à droite sur une variable ou une fonction, un menu contextuel fournira des raccourcis de navigation pour passer à la ligne (et le fichier) où ils sont déclarés :Mais il y a une autre grande fonctionnalité dans ce nouvel EDI : un débogueur en direct qui vous permet d’exécuter votre code de manière interactive sur une carte de développement et d’inspecter son exécution sans écrire des dizaines de. Il suffit d’étendre le panneau de débogage, définir des points d’arrêt où vous souhaitez mettre en pause l’exécution et inspecter le contenu des variables. Vous pouvez même changer le contenu des variables à la volée et reprendre l’exécution !Le débogueur prend en charge les cartes basées sur les plateformes SAMD et Mbed (famille MKR, Nano 33 IoT, Nano 33 BLE, Portera, Zero). Vous devrez connecter une sonde de débogage au port JTAG.Le nouvelle version de l’EDI est basée sur le framework Eclipse Theia, qui est un projet opensource basé sur la même architecture que VS Code. Le front-end est écrit en TypeScript, tandis que la plupart du backend est écrit en Golang.Utilisez-vous toujours les versions 1.x de l’EDI Arduino ?Quel autre EDI utilisez-vous pour programmer votre carte Arduino ?Êtes-vous intéressé par cette version 2.0 de l’EDI Arduino ?