La carte Arduino « UNO Mini Limited Edition » disponible en précommande

Une version « collector » de la célèbre Arduino UNO





À gauche, la carte Arduino UNO (rev. 3). À droite, la version « UNO Mini Limited Edition ». À gauche, la carte Arduino UNO (rev. 3). À droite, la version «».

un port USB type C, moins encombrant ;

et bien sûr, les dimensions de la carte divisées par deux en largeur et en hauteur.



L’Arduino « UNO Mini Limited Edition » en coffret collector L’Arduino «» en coffret collector

Si vous êtes familiers avec la plateforme Arduino, vous connaissez forcément la carte Arduino UNO, la carte emblématique de la plateforme, sortie pour la première fois en 2010.Depuis sa sortie, plus de 10 millions d’unités de cette carte ont été vendues, et la communauté a souhaité marquer l’événement en sortant une édition limitée de l’Arduino UNO : la «».Cette édition livrée dans un coffret « collector » est parfaitement fonctionnelle : même processeur, même brochage et même performances que l’Arduino UNO, avec quelques différences toutefois :L’Arduino «» est dès maintenant disponible en précommande sur le store officiel Arduino blog Arduino : Introducing the Arduino UNO Mini Limited Edition: Pre-orders now open Avez-vous débuté sur une Arduino UNO ?Combien de projets avez-vous mené sur Arduino UNO ? Depuis combien de temps ?Avez-vous utilisé d’autres cartes de la famille Arduino ?