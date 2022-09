Autocomplétion pendant l'édition du croquis

Traceur en série

Mises à jour in-app

En plus des fonctionnalités de base, l'IDE 2.0 bénéficie d'un certain nombre d'améliorations et d'un support supplémentaire. Le moniteur série et le traceur peuvent être utilisés ensemble, permettant aux utilisateurs d'avoir deux fenêtres de visualisation sur leur sortie de données. Auparavant, l’utilisateur devait choisir entre le texte et les graphiques, alors que maintenant vous pouvez avoir les deux.En plus de l'interface utilisateur rafraîchie qui offre une expérience plus intuitive lors de l'utilisation d'Arduino IDE 2.0, la vitesse est essentielle. Une complétion de code optimisée pour Arduino et une assistance au code dans le langage serveur aident à écrire du code rapidement et à repérer les erreurs pendant l’édition.Voici quelques-unes de ses principales caractéristiques de la version 2.0 de l'EDI Arduino :Pendant la saisie, l'éditeur peut suggérer l'autocomplétion des variables et des fonctions en fonction de votre code et des bibliothèques que vous avez incluses :Lorsque l’utilisateur clique avec le bouton droit de la souris sur une variable ou une fonction, un menu contextuel fournit des raccourcis de navigation permettant d'accéder à la ligne (et au fichier) où elles sont déclarées :Pour les personnes qui travaillent sur plusieurs ordinateurs ou qui veulent stocker leurs esquisses en toute sécurité dans le Cloud, l'intégration deest une fonctionnalité vraiment utile.L'IDE 2.0 dispose d'un traceur de série plus riche qui est un outil polyvalent pour le suivi des différentes données et variables qui sont reçues de votre carte Arduino. Le Serial Plotter est un outil visuel très utile qui aidera à mieux comprendre et comparer les points de données. Il peut être utilisé pour tester et calibrer des capteurs, comparer des valeurs et d'autres scénarios similaires.L'IDE peut désormais être mis à jour lui-même lorsqu'une nouvelle version est disponible. Il n'est donc plus nécessaire de se rendre sur la page des téléchargements : il suffit de cliquer sur le bouton pour obtenir la dernière et la meilleure version. Le nouvel IDE est basé sur le framework Eclipse Theia, qui est un projet open source basé sur la même architecture que VS Code (protocole du serveur de langage, extensions, débogueur). Le front-end est écrit en TypeScript, tandis que la plupart du back-end est écrit en Golang.Arduino est une plateforme. Le fait de fournir un environnement de développement dédié permet à ses créateurs de garder un certain contrôle de cette dernière. Opter pour un plugin Visual Studio Code la rendrait vulnérable à des changements radicaux opérés sur l’éditeur de Microsoft. De l’autre côté, le fait d'avoir les options spécifiques à la plateforme Arduino mêlées à tous les autres menus, options, etc. qui peuvent ne pas être pertinents, rend plus difficile de trouver les éléments vraiment utiles.Développer pour des microcontrôleurs est très différent et implique une configuration qui diffère de celle requise pour du développement d’applications web ou de bureau. Le fait d'avoir, sur l’EDI Arduino toutes les options les plus utiles mises en avant, plutôt que d'être relégué dans des sous-menus, rend l'utilisation beaucoup plus facile.L'IDE 2.0 dispose d'un traceur de série plus riche qui est un outil polyvalent pour le suivi des différentes données et variables qui sont reçues de votre carte Arduino. Le Serial Plotter est un outil visuel très utile qui vous aidera à mieux comprendre et comparer vos points de données. Il peut être utilisé pour tester et calibrer des capteurs, comparer des valeurs et d'autres scénarios similaires.Les utilisateurs d'Arduino ont toujours été habitués à recevoir des notifications lorsque des mises à jour du support des nouvelles cartes ou des bibliothèques étaient disponibles, et l'IDE 2.0 ne fait pas exception. En outre, l'IDE peut désormais être mis à jour lui-même lorsqu'une nouvelle version est disponible. Il n'est donc plus nécessaire de se rendre sur la page des téléchargements : il suffit de cliquer sur le bouton pour obtenir la dernière et la meilleure version.Le nouvel IDE est basé sur le framework Eclipse Theia, qui est un projet open source basé sur la même architecture que VS Code (protocole du serveur de langage, extensions, débogueur). Le front-end est écrit en TypeScript, tandis que la plupart du back-end est écrit en Golang.Source : Arduino Que pensez-vous de la version 2.0 de l'EDI Arduino ?Quelle amélioration vous intéresse le plus sur la version 2.0 l'EDI Arduino ?Quelles sont vos attentes à l'endroit des développeurs de l'EDI Arduino ?