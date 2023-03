La team Arduino annonce que Arduino UNO R4 est un pas de géant pour une communauté open source de plusieurs millions de personnes : une UNO 32 bits bientôt disponible grâce au processeur Renesas

Chez Arduino, nous sommes ravis d'annoncer une nouvelle révision révolutionnaire de l'emblématique carte UNO, qui élargira le concept du produit le plus emblématique et le plus populaire de la marque open source, tout en offrant à la communauté des makers une mise à jour longtemps attendue en termes de performances et de possibilités. L'Arduino UNO R4 conserve en effet les caractéristiques bien connues de la famille UNO - facteur de forme standard, compatibilité avec les boucliers, tension de fonctionnement de 5 V, robustesse exceptionnelle - tout en offrant pas moins d'un Cortex®-M4 32 bits et une augmentation de 3 à 16 fois de la vitesse d'horloge, de la mémoire et du stockage flash. Chez Arduino, nous sommes ravis d'annoncer une nouvelle révision révolutionnaire de l'emblématique carte UNO, qui élargira le concept du produit le plus emblématique et le plus populaire de la marque open source, tout en offrant à la communauté des makers une mise à jour longtemps attendue en termes de performances et de possibilités. L'Arduino UNO R4 conserve en effet les caractéristiques bien connues de la famille UNO - facteur de forme standard, compatibilité avec les boucliers, tension de fonctionnement de 5 V, robustesse exceptionnelle - tout en offrant pas moins d'un Cortex®-M4 32 bits et une augmentation de 3 à 16 fois de la vitesse d'horloge, de la mémoire et du stockage flash.

Arduino a annoncé :Cet énorme bond en avant commence avec un nouveau processeur de Renesas, un leader mondial dans le domaine des microcontrôleurs, des produits analogiques, des produits de puissance et des systèmes de commande à distance. Alors que plus de 10 millions d'utilisateurs ont pris plaisir à jouer et à travailler avec le microcontrôleur 8 bits de l'Arduino UNO R3 depuis plus d'une décennie, le nouveau MCU de la série RA4 ouvrira d'innombrables possibilités de projets pour les créateurs les plus avancés, et mettra la carte au niveau des normes actuelles.L'UNO R4 sera disponible en deux versions - UNO R4 WiFi et UNO R4 Minima - offrant des performances et des possibilités sans précédent à la communauté des makers.La version WiFi est livrée avec un module WiFi Espressif S3, élargissant les possibilités créatives pour les makers, les éducateurs et les amateurs, tandis que l'UNO R4 Minima constitue une option économique pour ceux qui recherchent le nouveau microcontrôleur sans fonctionnalités supplémentaires.En détail, le nouvel Arduino UNO R4 est équipé du Renesas RA4M1 (Arm Cortex®-M4) cadencé à 48 MHz, ce qui représente une augmentation de 3 fois par rapport à l'UNO R3. En outre, la SRAM est passée de 2 à 32 Ko et la mémoire flash de 32 à 256 Ko afin de pouvoir réaliser des projets plus complexes. En outre, suite aux demandes de la communauté, le port USB a été mis à niveau vers l'USB-C et la tension d'alimentation maximale a été augmentée à 24V avec une conception thermique améliorée. La carte fournit un bus CAN, ce qui permet aux utilisateurs de minimiser le câblage et d'exécuter différentes tâches en parallèle en connectant plusieurs boucliers. Enfin, la nouvelle carte comprend un convertisseur analogique numérique à 12 bits.Dans l'ensemble, l'Arduino UNO R4 est la réponse aux demandes d'amélioration et de mise à jour formulées par la communauté des développeurs et des créateurs, ce qui facilite plus que jamais les débuts avec Arduino.En ce qui concerne la compatibilité matérielle, le brochage, la tension et le facteur de forme sont inchangés par rapport à l'UNO R3, ce qui garantit une compatibilité matérielle et électrique maximale avec les boucliers et les projets existants.Du côté logiciel, un gros effort est fait pour maximiser la rétrocompatibilité des bibliothèques Arduino les plus populaires afin que les utilisateurs puissent s'appuyer sur les exemples de code et les tutoriels existants. Dans la plupart des cas, les bibliothèques et les exemples fonctionneront prêts à l'emploi, mais certains d'entre eux, optimisés pour l'architecture AVR utilisée dans R3, devront être portés. Pour faciliter la transition, Arduino fournira une liste publique de ces bibliothèques, ainsi que des liens vers des alternatives existantes.En outre, un programme d'adoption précoce a été lancé - avec un site web dédié à l'adresse - pour les développeurs de bibliothèques désireux d'en savoir plus sur l'UNO R4 et souhaitant porter leur code de bas niveau sur l'architecture Renesas.L'Arduino UNO R3 sera toujours disponible et pris en charge, aux côtés de tous les fabricants qui souhaitent travailler avec son microcontrôleur AVR 8 bits.La sortie de l'Arduino UNO R4 est prévue pour la fin du mois de mai, date à laquelle plus de détails sur ses caractéristiques seront dévoilés, mais vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur la liste d'attente et recevoir une notification lorsque le produit sera en stock.Source : Arduino Qu'en pensez-vous ?