Qualcomm acquiert la plateforme électronique DIY Arduino, et Arduino lance également un Uno Q équipé de Qualcomm qui fonctionne comme un ordinateur monocarte et un microcontrôleur Arduino

Un microprocesseur compatible Linux® Debian alimenté par le processeur Qualcomm Dragonwing QRB2210, avec IA et accélération graphique, performances quadricur et prise en charge caméra/audio/affichage.

Un microcontrôleur STM32U585 en temps réel, parfait pour un contrôle précis et une réactivité optimale.

D'un développement plus rapide et plus facile grâce à une interface unique qui relie différents domaines en une expérience fluide.

Des applications et des briques Arduino prêtes à l'emploi pour vous permettre de démarrer immédiatement.

L'intégration avec la plateforme Edge Impulse pour créer et affiner des modèles d'IA à l'aide de données réelles pour l'identification d'objets, la détection d'anomalies, la reconnaissance sonore et bien plus encore.

Qualcomm Technologies considère des produits tels que UNO Q et le projet d'acquisition comme un moyen d'ouvrir de nouvelles portes aux développeurs du monde entier. Selon Nakul Duggal, directeur général du groupe Automobile, Industrie et IoT embarqué chez Qualcomm Technologies, Inc. : « Arduino a créé une communauté mondiale dynamique de développeurs et de créateurs. En combinant leur philosophie open source avec le portefeuille de produits et de technologies de pointe de Qualcomm Technologies, nous aiderons des millions de développeurs à créer des solutions intelligentes plus rapidement et plus efficacement, notamment en leur ouvrant la voie vers une commercialisation mondiale grâce à l'échelle de notre écosystème. »



De notre côté, l'enthousiasme est tout aussi grand. Fabio Violante, PDG, a expliqué : « Notre alliance avec Qualcomm Technologies nous permettra de renforcer notre engagement en faveur de l'accessibilité et de l'innovation. Le lancement de l'UNO Q n'est qu'un début : nous sommes ravis de doter notre communauté mondiale d'outils puissants qui rendent le développement de l'IA intuitif, évolutif et accessible à tous. » Et Massimo Banzi nous a rappelé que ce n'est pas la première fois que nous nous engageons à changer les choses dans le monde des développeurs : « Notre passion pour la simplicité, l'accessibilité et la communauté a donné naissance à un mouvement qui a changé la technologie. En rejoignant Qualcomm Technologies, nous apporterons des outils d'IA de pointe à notre communauté tout en restant fidèles à ce qui a toujours compté le plus pour nous. »



Ce n'est que le début. Avec UNO Q, nous ouvrons la voie à une nouvelle ère d'innovation Arduino. Et nous sommes ravis de franchir cette étape avec vous.

Qualcomm Technologies considère des produits tels que UNO Q et le projet d'acquisition comme un moyen d'ouvrir de nouvelles portes aux développeurs du monde entier. Selon Nakul Duggal, directeur général du groupe Automobile, Industrie et IoT embarqué chez Qualcomm Technologies, Inc. : « Arduino a créé une communauté mondiale dynamique de développeurs et de créateurs. En combinant leur philosophie open source avec le portefeuille de produits et de technologies de pointe de Qualcomm Technologies, nous aiderons des millions de développeurs à créer des solutions intelligentes plus rapidement et plus efficacement, notamment en leur ouvrant la voie vers une commercialisation mondiale grâce à l'échelle de notre écosystème. »De notre côté, l'enthousiasme est tout aussi grand. Fabio Violante, PDG, a expliqué : « Notre alliance avec Qualcomm Technologies nous permettra de renforcer notre engagement en faveur de l'accessibilité et de l'innovation. Le lancement de l'UNO Q n'est qu'un début : nous sommes ravis de doter notre communauté mondiale d'outils puissants qui rendent le développement de l'IA intuitif, évolutif et accessible à tous. » Et Massimo Banzi nous a rappelé que ce n'est pas la première fois que nous nous engageons à changer les choses dans le monde des développeurs : « Notre passion pour la simplicité, l'accessibilité et la communauté a donné naissance à un mouvement qui a changé la technologie. En rejoignant Qualcomm Technologies, nous apporterons des outils d'IA de pointe à notre communauté tout en restant fidèles à ce qui a toujours compté le plus pour nous. »Ce n'est que le début. Avec UNO Q, nous ouvrons la voie à une nouvelle ère d'innovation Arduino. Et nous sommes ravis de franchir cette étape avec vous.



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 630 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Qualcomm est une multinationale américaine qui crée des semi-conducteurs, des logiciels et des services liés à la technologie sans fil. Elle détient des brevets essentiels aux normes de communication mobile 5G, 4G, CDMA2000, TD-SCDMA et WCDMA. Au fil des ans, Qualcomm s'est développée dans la vente de produits semi-conducteurs selon un modèle de fabrication principalement sans usine.Arduino est une société italienne de matériel et de logiciels open source, un projet et une communauté d'utilisateurs qui conçoit et fabrique des microcontrôleurs à carte unique et des kits de microcontrôleurs pour la construction d'appareils numériques. Le projet Arduino a débuté en 2005 dans le but de fournir aux novices et aux professionnels un moyen peu coûteux et facile de créer des dispositifs qui interagissent avec leur environnement à l'aide de capteurs et d'actionneurs.Dans une annonce surprise, Qualcomm a révélé son intention d'acquérir Arduino, la société de matériel et de logiciels open source à l'origine des célèbres cartes microcontrôleurs. Cette transaction, qui doit encore être approuvée par les autorités réglementaires, permettra à Qualcomm d'étendre sa présence au sein de la communauté mondiale des développeurs et de renforcer sa position dans le domaine de l'informatique de pointe et de l'intelligence artificielle.Arduino, qui compte plus de 33 millions d'utilisateurs actifs, conservera sa marque et continuera à prendre en charge une large gamme de microcontrôleurs provenant de différents fabricants de puces. Cette acquisition permettra d'associer l'approche open source d'Arduino aux capacités de traitement, de graphisme et d'IA de Qualcomm, dans le but de simplifier le développement dans les domaines de l'éducation, de l'industrie et de la recherche.», a déclaré Nakul Duggal, directeur général du groupe pour l'automobile, l'industrie et l'IoT embarqué chez Qualcomm Technologies. «», a ajouté Duggal.Le premier produit issu de cette collaboration, l'Arduino UNO Q, sera doté d'une conception « double cerveau » alimentée par le processeur Dragonwing de Qualcomm, associant un calcul basé sur Linux à des capacités de microcontrôleur en temps réel. Il sera compatible avec Arduino App Lab, un nouvel environnement intégré qui connecte les flux de travail en temps réel des systèmes d'exploitation, Linux, Python et l'IA.», a déclaré Fabio Violante, PDG d'Arduino. «» Massimo Banzi, cofondateur d'Arduino, a ajouté que le rapprochement avec Qualcomm permettrait «».UNO Q est une carte de nouvelle génération dotée d'une conception « double cerveau » :Grâce à cette combinaison de calcul et de contrôle haute performance, et à une longue liste de spécifications avancées qui ajoutent des fonctionnalités sans complexité, UNO Q est conçu pour être un outil incontournable pour tous. Il est accessible, polyvalent et prêt pour l'apprentissage et l'innovation tout au long de la vie, qu'il s'agisse de faire clignoter une LED ou de créer votre première application d'IA.UNO Q est également la première carte Arduino à fonctionner avec Arduino App Lab, un tout nouvel environnement de développement intégré qui unifie le parcours entre les systèmes d'exploitation en temps réel, Linux, Python et l'IA.Cela signifie que vous bénéficiez :Voici les commentaires d'Arduino concernant l'acquisition :Pensez-vous que cette acquisition est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?