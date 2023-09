Arduino, une entreprise italienne de matériel informatique open-source, a levé 22 millions de dollars supplémentaires dans le cadre d'un financement de Série B

"Arduino a parcouru un long chemin depuis ses humbles débuts, devenant un outil industriel puissant utilisé par des organisations de pointe dans le monde entier. Je suis honoré par cet investissement qui confirme que notre formule originale continue de s'appliquer à de nouveaux domaines."

Nous sommes heureux d'annoncer qu'Arduino a levé 22 millions de dollars supplémentaires, ce qui porte notre financement de Série B à 54 millions de dollars, grâce à une expansion codirigée par CDP Venture Capital et Anzu Partners. Arm, le leader des semi-conducteurs, se joint à eux, dans le prolongement d'investissements antérieurs.CDP Venture Capital, la plus grande société de capital-risque d'Italie, a investi par l'intermédiaire de Large Ventures, lancé en 2023 pour soutenir la montée en puissance des leaders italiens de la catégorie mondiale. "", a déclaré Mario Branciforti, responsable du fonds Large Ventures de CDP Venture Capital SGR.Après un premier financement de Série B de 32 millions de dollars reçu en 2022, "", explique Fabio Violante, PDG d'Arduino.Vous voulez en savoir plus sur la manière dont les fonds seront utilisés à bon escient ? Une grande partie sera investie dans le renforcement de l'équipe R&D basée à Turin, en Italie, dans le but de développer les bibliothèques d'applications d'entreprise et l'Arduino Cloud for Business avec davantage d'intégrations et de fonctions d'IA intégrées. Une autre partie conséquente est destinée à aider Arduino à, où nous avons récemment ouvert un bureau à Austin, TX et renforcé notre présence à Chicago, IL. Enfin, nous utiliserons les fonds supplémentaires pourCette confiance continue et croissante des investisseurs reflète la qualité du travail que nous avons pu accomplir, en construisant une entreprise mondiale basée sur les valeurs fortes que nous partageons avec chaque utilisateur de notre incroyable communauté.Selon Jimmy Kan, partenaire chez Anzu Partners, "" Rendre la technologie accessible reste notre mission, car: "", déclare Paul Williamson, vice-président senior et directeur général de la ligne d'activité IoT chez Arm.Dans un contexte de grands changements, nous prenons au sérieux notre rôle de catalyseur de l'innovation et nous nous efforçons de tirer parti de toutes les ressources auxquelles nous avons accès