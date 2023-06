Plus de mémoire et une horloge plus rapide : une multiplication par 16 de la mémoire et une vitesse d'horloge multipliée par 3 signifient que l'UNO R4 peut effectuer des calculs plus précis et gérer des projets plus complexes et sophistiqués que jamais auparavant.





De nouveaux périphériques intégrés : parmi les nouveaux périphériques intégrés, vous disposez d'un convertisseur numérique-analogique (DAC) 12 bits, d'un bus CAN (Controller Area Network), d'un amplificateur opérationnel (OP AMP) et d'un port SWD (Serial Wire Debug) pour simplifier le processus de développement et de débogage en permettant aux développeurs de détecter et résoudre les problèmes plus facilement. Chacun de ces périphériques vous permet d'étendre votre potentiel de création et de gérer facilement des projets de plus en plus avancés.





Un connecteur USB-C® : Arduino UNO R4 adopte la norme de câble plus petit, plus puissant et robuste.





Un périphérique HID : cette fonction rend les projets interactifs beaucoup plus intéressants, en vous permettant de créer des interfaces avec un minimum d'effort et en un rien de temps.

Fonctionnalités spécifiques à l'Arduino UNO R4 WiFi

Une connectivité Wi-Fi® et Bluetooth®, ainsi que la compatibilité avec le Cloud : vous pouvez créer des projets IoT, créer des tableaux de bord interactifs et contrôler votre projet à distance.





Une matrice LED 12x8 : cela vous permet de travailler sur un projet créatif utilisant des animations ou traçant des données de capteurs, sans aucun matériel supplémentaire.





Un connecteur Qwiic pour faciliter le prototypage rapide : grâce à une grande variété de modules compatibles pouvant être connectés via I2C, vous pouvez facilement créer des projets personnalisés et étendre les capacités de votre UNO R4 WiFi.





Un mécanisme intégré qui détecte les opérations susceptibles de provoquer un crash : si le mécanisme détecte des erreurs telles qu'une division par zéro, la carte les arrête avant qu'elles ne puissent causer des problèmes et fournit une explication détaillée sur le moniteur série.

L'Arduino UNO est une carte de développement électronique très populaire et largement utilisée dans le domaine du DIY (Do It Yourself) et de la création de prototypes électroniques. Il s'agit d'un microcontrôleur programmable basé sur une architecture 8 bits, offrant une interface conviviale pour la création de projets électroniques interactifs. L'Arduino UNO dispose de nombreux broches d'entrée/sortie, ce qui permet de connecter facilement des capteurs, des actionneurs et d'autres composants électroniques. Il est programmé à l'aide du langage de programmation Arduino, basé sur C/C++, et peut être utilisé pour créer une grande variété de projets, tels que des robots, des systèmes de contrôle automatisés, des capteurs environnementaux, des interfaces utilisateur, et bien plus encore. L'Arduino UNO est réputé pour sa simplicité d'utilisation, sa flexibilité et son accessibilité, ce qui en fait un choix populaire parmi les débutants et les experts en électronique.La quatrième version de la carte emblématique Arduino UNO apporte une toute nouvelle dimension à l'univers du bricolage et de la création. L'Arduino UNO R4 est équipé d'un rapide microcontrôleur Arm® Cortex®-M4 32 bits et offre une augmentation de mémoire multipliée par 16, ainsi que davantage de connecteurs et d'options de connectivité que jamais auparavant, avec deux variantes : l'UNO R4 Minima et l'UNO R4 WiFi.Les deux variantes vous permettent de commencer à créer ou de mettre à niveau facilement des projets basés sur l'UNO R3 avec plus de puissance de calcul, de mémoire et de vitesse que les versions précédentes, grâce au microcontrôleur RA4M1 de Renesas, tout en conservant le même format et la même tension de fonctionnement de 5V.L'Arduino UNO R4 vient avec :Vous pouvez vous lancer dans votre prochain projet d'automatisation ou audio avec l'UNO R4 Minima, un choix idéal pour les débutants grâce à sa combinaison de technologies puissantes et de prix abordable, ou vous pouvez opter pour l'UNO R4 WiFi si vous avez besoin de fonctionnalités plus spécifiques.La variante UNO R4 WiFi est parfaite pour tous les utilisateurs, des débutants aux experts, souhaitant explorer le domaine de l'innovation. Cette carte complète est équipée d'un coprocesseur ESP32-S3 qui gère la connectivité Wi-Fi® et Bluetooth® Low Energy, permettant ainsi au microcontrôleur RA4M1 de se concentrer sur d'autres tâches. En plus de toutes les fonctionnalités de la variante Minima, elle offre :« L'écosystème Arduino a évolué, au cours des deux dernières décennies, grâce à la puissante idée de l'open source et à la communauté exceptionnelle de plus de 30 millions de créateurs qui continuent de partager, de construire et d'améliorer. Chaque nouveau produit matériel, chaque nouvelle solution logicielle a ajouté de nouveaux mondes - prêts à accueillir tout le monde. Maintenant, l'UNO R4 donne une nouvelle dimension de performance à l'écosystème et à la communauté. » Se réjouit Massimo Banzi, co-fondateur d'Arduino.Si vous commencez tout juste votre parcours Arduino, l'Arduino UNO R4 est l'endroit idéal pour commencer. Si vous êtes déjà un utilisateur de l'UNO, la R4 facilite le passage des shields et des projets existants à un tout autre niveau, et certains contributeurs sont déjà à pied d'œuvre pour mettre à jour les bibliothèques de l'UNO R3.La nouvelle Arduino UNO R4 est actuellement disponible sur la boutique officielle. Vous y trouverez plus de détails sur les fonctionnalités et spécifications techniques des deux variantes de l'UNO R4 ; lesquelles coûtent 18 € pour la R4 Minima et 25 € pour la R4 WiFi.Sources : Blog Arduino