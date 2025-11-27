Car elles mettent lADN open source de la plateforme DIY en danger
Certains membres de la communauté des makers sont consternés par les nouvelles conditions d'utilisation (CGU) d'Arduino. Motif : les nouvelles règles mettent en péril l'ADN open source de l'entreprise. Arduino a mis à jour ses CGU et sa politique de confidentialité ce mois-ci, environ un mois après l'annonce par Qualcomm de lacquisition dArduino. La transaction est dailleurs bel et bien bouclée depuis le début du mois précédent.
Parmi les modifications les plus controversées figure l'ajout selon lequel l'utilisateur ne doit pas : Traduire, décompiler ou faire de la rétro ingénierie de la plateforme, ni se livrer à toute autre activité visant à identifier les algorithmes et la logique de fonctionnement de la plateforme, sauf autorisation expresse d'Arduino ou des contrats de licence applicables.
En réponse aux préoccupations de certains membres de la communauté des hobbyistes, notamment du distributeur et fabricant de matériel open source Adafruit, Arduino a publié un article sur son blog. Concernant la nouvelle règle relative à la rétro-ingénierie, le blog d'Arduino indique :
« Tout matériel, logiciel ou service (par exemple, Arduino IDE, schémas matériels, outils et bibliothèques) publié sous licence Open Source reste disponible comme auparavant. Les restrictions relatives à la rétro-ingénierie s'appliquent spécifiquement à nos applications cloud SaaS. Tout ce qui était ouvert reste ouvert. »
Mais Limor Fried, fondatrice et ingénieure d'Adafruit et Phillip Torrone, rédacteur en chef d'Adafruit, ne sont pas convaincus. Ils sont davis que le blog d'Arduino laisse de nombreuses questions sans réponse et indiquent avoir envoyé ces questions à Arduino sans obtenir de réponse.
Parmi les autres modifications apportées aux conditions d'utilisation d'Arduino figure une nouvelle section qui stipule : « Arduino se réserve le droit de surveiller les comptes des utilisateurs et l'utilisation de ses produits, y compris, mais sans s'y limiter, l'utilisation des caractéristiques et des fonctions, le temps de calcul et le stockage. »
« Plusieurs sections font effectivement passer Arduino de plateforme communautaire ouverte à un service d'entreprise étroitement contrôlé, doté d'une fonctionnalité intégrée d'extraction approfondie des données », selon Adafruit Industries.
Arduino criticized for user monitoring and patent shielding @OpenSourceForU https://t.co/jopEqhk5kq pic.twitter.com/eAlnr1QhPP— adafruit industries (@adafruit) November 25, 2025
En gros, les griefs mis en avant par la communauté des hobbyistes et les réactions du côté dArduino suggèrent que lADN open source de la plateforme est en danger dans lavenir
« Nous avons pris connaissance des questions concernant la mise à jour de nos conditions d'utilisation. Clarifions les choses : l'engagement d'Arduino en faveur de l'open source depuis 20 ans est absolu et inchangé. Vos conceptions vous appartiennent, les licences open source (par exemple, Arduino IDE et bibliothèques) restent ouvertes, les schémas restent disponibles », rassure-t-on du côté dArduino.
Weve seen the questions about our updated Terms of Service. Lets set the record straight: Arduinos 20-year commitment to open source is absolute and unchanged. Your designs are yours, open-source licenses (e.g. Arduino IDE and libraries) remain open, schematics remain pic.twitter.com/fuqwMFZSgw— Arduino (@arduino) November 21, 2025
Qualcomm a procédé à lacquisition dArduino pour un montant que certains observateurs estiment à 250 millions de dollars à minima. Cest un investissement sur lequel il faudra un retour quArduino dans sa forme juridique précédente ne peut permettre dobtenir. Lon entrevoit donc une nouvelle ère faite dintroductions de formules comme les abonnements à des services afin de rentabiliser la transaction.
Le cas VMware lillustre à souhait. Broadcom a pris de nombreuses décisions controversées depuis le rachat de VMware. Ces décisions comprennent la suppression des licences perpétuelles et l'augmentation des prix des produits VMware. Certains clients ont dénoncé des hausses de prix entre 800 et 1 500 %.
Suite à l'acquisition d'Arduino par Qualcomm et aux modifications ultérieures des conditions générales et de la politique de confidentialité, qui semblaient s'éloigner de la philosophie historique open source et open hardware, Dave Jones a enregistré le nom de domaine libreduino.org
EEVblog 1721 - RIP Arduino (New T&C Deep Dive)— Dave Jones (@eevblog) November 21, 2025
Qualcomm have bought out Arduino, and several weeks later have altered the Terms & Conditions. Dave does a deep dive of the changes.https://t.co/3p37SzlVOohttps://t.co/A26XzHdnz5
00:00 - Qualcomm have acquired Arduino. I've got pic.twitter.com/JIyxEJ3rdq
L'idée derrière cet enregistrement est de garantir qu'un nom de domaine pertinent soit disponible en cas d'urgence si la communauté open source décidait de créer un véritable fork ou une alternative entièrement libre à la plateforme Arduino, en réponse aux restrictions potentielles imposées par les nouveaux propriétaires.
À ce jour, libreduino.org n'héberge pas de projet actif, et Dave Jones a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de l'utiliser personnellement, mais qu'il pourrait transférer le domaine si un projet communautaire légitime émergeait.
Source : Arduino
